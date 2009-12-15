Шведский дипломат вынужденно покинул Россию из-за торговли колготками

Первый секретарь торгово-экономического посольства Швеции Андрес Мартин Форс покинул Россию в связи с международным скандалом, который был вызван «побочным бизнесом» дипломата на территории России.

По данным телеканала НТВ, Форс занимался поставками из Беларуси в Россию чулочной и носочной продукции. Форс проводил закупки в Беларуси и ввозил товар в Россию, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.

По словам начальника отдела по пребыванию дипломатического корпуса департамента государственного протокола МИД России Николая Сандроса, действия шведского дипломата нарушили статью 42 Венской конвенции и являются преступлением по статье «контрабанда».

– Дипломатический агент не должен заниматься в государстве пребывания профессиональной или коммерческой деятельностью в целях личной выгоды. Шведская сторона приняла решение о прекращении работы господина Форса в шведском посольстве в Москве, и в настоящее время он уже покинул территорию РФ, – заявил Сандрос.