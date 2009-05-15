Шведские стандарты в минской медицине

19-я центральная и 28-я городская поликлиники будут работать по шведским стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи населению на амбулаторном этапе.

Эти поликлиники станут участниками белорусско-шведского проекта в области здравоохранения. Первым шагом станет полная компьютеризация поликлиник: в единую сеть объединят все службы. Амбулаторные карты пациентов заменят электронными. Среди других нововведений — совместная работа медрегистраторов и психологов-диспетчеров. «Благодаря этому будет отсекаться поток пациентов, нуждающихся в психологической, а не в медицинской помощи. В Швеции входящие звонки регистрируют психологи», — пояснил корреспонденту агентства «Минск-Новости» ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования профессор Геннадий Хулуп.

Запланировано также изменение расписания приема пенсионеров. Для них будет отведено время с 11.00 до 16.00, когда большинство горожан на службе. Таким образом последние смогут попасть к доктору после работы. Не секрет, что сделать это сегодня проблематично. Кроме того, возможно врачебное консультирование пациентов с хроническими заболеваниями в режиме он-лайн.

Апробация новой системы начнется уже к концу года, как сообщает агентство «Минск-Новости».