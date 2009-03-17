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Шведские специалисты поделятся со столичными коллегами опытом работы своих служб занятости

17 марта 2009 11:55
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В Минске эксперты дали старт новому проекту сотрудничества. Программа рассчитана на 2,5 года и предполагает помощь в развитии минской службы занятости, в совершенствовании ее работы и пополнении современными техническими средствами. Одними из первых нововведений могут стать так называемые информационные центры. Соискатель сможет ознакомиться с вакансиями не вставая на учет в службу занятости. В рамках проекта предполагается также сотрудничество с российскими и литовскими специалистами.
# общество

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