Шведские специалисты поделятся со столичными коллегами опытом работы своих служб занятости

В Минске эксперты дали старт новому проекту сотрудничества. Программа рассчитана на 2,5 года и предполагает помощь в развитии минской службы занятости, в совершенствовании ее работы и пополнении современными техническими средствами. Одними из первых нововведений могут стать так называемые информационные центры. Соискатель сможет ознакомиться с вакансиями не вставая на учет в службу занятости. В рамках проекта предполагается также сотрудничество с российскими и литовскими специалистами.