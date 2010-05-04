Шварценеггер отказался от бурения на шельфе после репортажа о нефтяном пятне

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отказался от планов по бурению новых скважин на континентальном шельфе.

К такому решению губернатор пришел после того, как увидел телевизионный репортаж о нефтяном пятне в Мексиканском заливе и его пагубном влиянии на экологическую обстановку в регионе.

Шварценеггер пояснил, что его прежние планы по разработке новых месторождений были основаны на данных исследований, однако после недавнего разлива нефти он понял, что не готов идти на риски, связанные с бурением скважин на шельфе. Между тем сторонники разработки новых месторождений утверждают, что нефть разлилась на месте работы плавучей платформы, в то время как проектом, от которого решил отказаться Шварценеггер, предусматривалось сооружение стационарных платформ.

Ранее губернатор настаивал на том, что разработка месторождений может помочь преодолеть дефицит бюджета штата. В 2009 году демократы из законодательного собрания Калифорнии заблокировали принятие законопроекта о бурении на шельфе, однако в 2010 году губернатор снова внес такое предложение в сенат штата.

Разлив нефти в Мексиканском заливе неподалеку от берегов штата Луизиана произошел 22 апреля, через два дня после взрыва на станции Deepwater Horizon, в результате которого погибли 11 нефтяников. Нефтяное пятно стало быстро увеличиваться в размерах. По последним данным, за сутки в залив вытекает несколько тысяч баррелей нефти.

В районе катастрофы ведутся работы по устранению ее последствий, однако пятно продолжает приближаться к побережью США. Ущерб от случившегося специалисты оценивают в сумму до семи миллиардов долларов.

Президент США Барак Обама возложил ответственность за разлив нефти на компанию British Petrolium. Указом президента бурение новых скважин на американском шельфе запрещено до завершения расследования причин масштабной утечки, пишет Lenta.ru.