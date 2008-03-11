Штурвал боевого самолета в женских руках

В Беларуси начинают готовить женщин-военных летчиков.

На авиационном факультете Военной Академии - экспериментальный набор. 5 представительниц прекрасного пола уже знакомых с авиацией будут обучаться на боевых самолетах. Абитуриентки должны показать не только отличную физподготовку, но и высокий интеллект.

В этом классе пока еще одни курсанты. Курсанток ожидают не раньше осени. Первый экспериментальный женский набор покажет смогут ли представительницы прекрасного пола освоить, казалось бы, исключительно мужскую профессию.

Полетами Наталья Малашенко увлеклась давно и надолго. Еще в девятом классе, когда впервые села в кабину Як-52. Сейчас не мыслит свою жизнь без неба. Считает дни, когда после зимнего перерыва снова приступит к тренировкам. А пока как заправский инструктор знакомит нашу съемочную группу с устройством военного самолета.

Сила духа, смелость и требовательность к себе. Такие качества по мнению инструктора Натальи главные в характере девушки. В аэроклуб она пришла год назад и вскоре по сложности полетов не уступала профессионалам.

Пока еще студентка БНТУ только готовится стать курсантом Военной Академии. Штудирует учебники по авиации, а затем применяет знания на практике. Требования к кандидаткам будут предъявлять достаточно жесткие. Они должны показать не только отличную физподготовку, но и высокий интеллект.

Сейчас в Военной Академии обучается 36 представительниц прекрасного пола. Первые выпускницы уже стали офицерами Вооруженных сил страны. По мнению специалистов, женщины-летчики не только украсят отечественную авиацию, но и будут гарантировать ее безопасность.