Штурман в запасе выйдя на пенсию открыл перепелиную ферму (ВИДЕО)

На окраине Бреста он создал уникальное фермерское хозяйство. Оно единственное в республике, где занимаются разведением перепелов на яйцо.

Первым гостей на птичьем подворье встречает павлин – Кузьма Петрович. Для военного летчика Александра Юрлова – эта птица счастливый земной талисман. После выхода на пенсию, штурман в запасе решил основать собственный бизнес. Железным птицам в небе предпочел крылатых на земле.

– Видели павлина? Какие перья? Это нерукотворная красота. И, когда видишь, когда из цыпленка вырастают такие красавцы, невозможно этим не заниматься, – считает фермер Александр ЮРЛОВ.

Собственное дело Юрловы начинали с 10 птенцов. Сегодня в фермерском хозяйстве – их несколько тысяч. Птичник, кстати, строили по собственному проекту.

– 37,5-37,8. При этой температуре можно птенцов выводить. От перепелок до страусов, – рассказывает Александр Юрлов.

Перепелка весит всего то 150 грамм. А ее яйцо 10-12. чтобы приготовить яичницу понадобится 5 хороших яиц. Но по полезности этот продукт незаменим. Когда-то гуси Рим спасли. А вот Александра – перепела. Перепелиные яйца избавили самого хозяина от высокого давления, его жену – от болезни сердца. С тех пор в семье Юрловых – это первое лекарство от хвори. И незаменимое косметическое средство.

Крылатый бизнес и здоровью на пользу и большой экономический плюс. Пока фермерское хозяйство Юрловых единственное в Республике, где занимаются разведением перепелов на яйцо. Сейчас в торговую сеть со своего птичьего подворья они поставляют более 700 тысяч яиц ежегодно. А на будущее – задумываются о строительстве современной перепелиной фермы.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Брестский район.