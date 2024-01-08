Штучный товар. Новую линию по выпуску ковров открыли в Витебске

Артем Кондратенко, управляющий фабрикой прошивных ковровых изделий:

Данная линия позволит нам выпускать от 60 до 80 тысяч метров квадратных в месяц. Основной экспорт, конечно, это Российская Федерация. Также мы активно продаем в страны СНГ, Таджикистан, Кыргызстан. Немаловажный момент, запуск этой линии позволит нам создать 32 новых рабочих места. Планируем режим работы круглосуточный, 24/7. Думаю, мы насытим не только рынки зарубежья, но и внутренний.