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Штучный товар. Новую линию по выпуску ковров открыли в Витебске

08 января 2024 06:19
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Белорусские предприятия открывают новые возможности в условиях санкций. Модернизацию провели на витебском предприятии, выпускающем ковры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штучный товар. Новую линию по выпуску ковров открыли в Витебске-1

Штучные изделия стали особенно востребованы на торговых интернет-площадках. Линия позволит освоить выпуск продукции по сниженной себестоимости.

Штучный товар. Новую линию по выпуску ковров открыли в Витебске-4

Артем Кондратенко, управляющий фабрикой прошивных ковровых изделий:
Данная линия позволит нам выпускать от 60 до 80 тысяч метров квадратных в месяц. Основной экспорт, конечно, это Российская Федерация. Также мы активно продаем в страны СНГ, Таджикистан, Кыргызстан. Немаловажный момент, запуск этой линии позволит нам создать 32 новых рабочих места. Планируем режим работы круглосуточный, 24/7. Думаю, мы насытим не только рынки зарубежья, но и внутренний.

Штучный товар. Новую линию по выпуску ковров открыли в Витебске-7

Еще один масштабный проект – культурный. Он приурочен к юбилею предприятия. В зале истории представлено около сотни образцов продукции разных лет, фотографии посещения фабрики Якубом Коласом, Юрием Гагариным и Петром Климуком.

# Предприятия Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области

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