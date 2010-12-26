Штраф за незаконно вырубленную ель – от 170 тысяч до двух миллионов белорусских рублей

Белорусские лесничества перешли на усиленный режим патрулирования. Ежедневно браконьеры вырубают десятки молодых елей. Протоколы составляют на месте. К оправданиям нарушителей равнодушны. Ведь елку можно поставить в квартире законно – елочные ярмарки уже работают.

Он в любую погоду, даже в метель и штормовой ветер, обходит эти плантации. Здесь растет около 20 тысяч деревьев. В основном – ель и сосна.

Алексей Раковский – лесничий с многолетним стажем – выбирает те деревья, которые сейчас можно срубить, чтобы потом продать. Ведь к Новому году на елки небывалый ажиотаж. И вот таким дедовским способом вручную здесь уже нарубили не одну сотню елей.

Алексей Раковский, лесничий Волмянского лесничества Смолевичского района:

На этом месте, где вырубили, уже не вырастет ничего. Надо заново садить. А потом ждать 10 лет пока елка не приобретет товарный вид.

Кроме того, чтобы ель выросла хотя бы до привычного метра нужно еще четыре этапа ухода. Включая многочисленные пересадки и постоянное удобрение. Особо обидно, рассказывают лесники, когда ель вырубают бездумно и незаконно.

Вот и сегодня нашлись следы воровства. Андрея поймали быстро, улики были прямо в его руках. Оправдания – излишни.

Тех, кого попутал бес, много останавливают и на автомобильных дорогах. Сотрудники милиции, начиная с конца декабря, усиленно патрулируют трассы.

Мужчины торопились домой наряжать елку. Но, похоже, праздник и для них омрачен. Еще лет 10 назад, говорят специалисты, елки вырубали сотнями, но сейчас такие случаи почти единичны.

Дмитрий Грицкевич, инженер по охране леса Смолевичского лесхоза:

Лесная охрана сейчас работает на должном уровне. Фактов вывоза массово и массовой заготовки елей нет.

Чтобы не было проблем с законом, в лесничестве нужно получить специальное разрешение на вырубку новогоднего дерева. В противном случае ваш кошелек может заметно похудеть.

Незаконно срубленная елка нарушителю может обойтись в копеечку. Штраф составит от 170 тысяч до двух миллионов белорусских рублей. Сумма зависит от места, в котором росла елка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На елочных же ярмарках, которые уже открылись по всей стране, купить дерево можно будет гораздо дешевле. Цена зависит от роста.

Андрей Кантович, лесничий Смолевичского лесничества:

Эта ель до метра. Цена ее – 9 тысяч. К примеру, взять елочку побольше, цена ее – 12 500.

Мода на искусственные ели постепенно проходит. Причем, не только у белорусов. Наши ближайшие соседи, россияне, к примеру, тоже все чаще покупают натуральных зелёных красавиц. В этом году, кстати, наша страна отправит в Россию новогодних деревьев не на одну тысячу долларов.

Ружена Новицкая, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Есть два контракта на поставки елей на экспорт. В частности, в Санкт-Петербург и Москву. Стоимость небольшая, примерно на 17 тысяч долларов. Но тем не менее, это тоже деньги.

По словам специалистов, белорусские елки планируется продавать не только в Россию, но и в другие европейские страны. У Беларуси леса достаточно, а это значит, что новогодние деревья мы можем себе позволить продавать.