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Штраф до 20 базовых. Лесные хозяйства напомнили о соблюдении правил сбора ягод

08 августа 2022 06:13
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Новости Беларуси. Август – сезон заготовки полезных ягод. Уже на следующей неделе за сбором клюквы и брусники в лес смогут отправиться жители сразу трех регионов страны. Исполкомы установили сроки сбора дикорастущих плодов в Брестской, Гомельской и Могилевской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штраф до 20 базовых. Лесные хозяйства напомнили о соблюдении правил сбора ягод-1

Если бруснику разрешено собирать с 20 августа, то к заготовке клюквы приступят не раньше 10 сентября. Несколько позже – 12-го числа, начнется клюквенный сезон в Могилевской области. Кроме того, в лесных хозяйствах напоминают об ответственном соблюдении правил сбора. Чтобы не нанести урон ягодникам, запрещено применять совки и гребенки. В противном случае придется раскошелиться на крупную сумму – штрафы доходят до 20 базовых величин.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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