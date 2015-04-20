Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси 20 апреля

Новости Беларуси. И вновь сильный ветер и оранжевый уровень опасности. Синоптики на сегодня, 20 апреля, передали штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Столбик термометра не поднимется выше 7-градусной отметки. Неприятных ощущений прибавят дождь и мокрый снег.

Спасатели призывают в такую погоду быть предельно внимательными: уходя из дома, плотно закрывать окна в квартирах и не оставлять машины вблизи деревьев, которые зачастую падают на припаркованные авто.

Елена Ходачинская, инженер-синоптик службы гидрометопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В ближайшие сутки синоптическая ситуация, к сожалению, не изменится. Во вторник на большей части территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Северный ветер будет местами усиливаться порывами 15-20 м/с, и температура воздуха в ночь на вторник составит от -3 ºC до +2 ºC, а завтра днем 4-10ºC.

Сейчас температура отстает от нормы на 2-5 градусов и соответствует самому началу апреля.

Между тем, в Беларуси еще не успели устранить последствия предыдущего шквалистого ветра. Только в Минской области около сотни зданий до сих пор остаются без кровли. Большинство из них — сельхозпостройки, но есть и жилые дома. В списке пострадавших полтора десятка районов.