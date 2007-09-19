Штопор для автомобильных пробок

Столичная Госавтоинпекция совместно с Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома приступила к разработке комплексной программы организации движения в центре столицы.

Будут предусмотрены эффективные меры разгрузки центральных магистралей. От реконструкции некотрых улиц - до установки специальных техсредств управления автомобильными потоками.

Автомобильные пробки вызывают все большую обеспокоенность у сотрудников столичной Госавтоинпекции. Особенно это касается вьездов в спальные районы столицы и выездов из города, а также магистралей, где ведутся ремонтные работы. Причина тому, считают специалисты, постоянно увеличивающееся количество транспорта.

За прошлый год в столице зарегистрировано тридцать тысяч машин. В нынешнем году это же количество поставлено на учет за восемь месяце. Всего в столице окло 600 тысяч автомобилей. Многие улицы Минска не расчитаны на такой автомобильный поток и нуждаются в расширении.

Кроме того, часть автомобильных пробок создают сами же водители, паркуя транспортные средства в непредусмтренных для этого местах или попадая в аварию. Наиболле аварийными сотрудники ГАИ называют полщадь Победы и площадь Бангалор. Кстати, последнюю планируется в ближайшие два года координально реконструировать.