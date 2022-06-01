Шоу мыльных пузырей и показ мод. Вот как 1 июня поздравляли детей в ботаническом саду

Новости Беларуси. Ксения Сущеня мечтала в свой день рождения увидеть миллион цветов, сообщили в специальном выпуске программы Новости «24 часа» на СТВ. Именины у нее сегодня. А мы в свою очередь нашли то место, где можно увидеть тот самый миллион цветов. Все бутоны ботанического сада для юной красотки. Телеканал СТВ проверил, что случится, если дети будут вести новости. Необычный выпуск здесь.

Ксения Сущеня, корреспондент:

Такой классный праздник. Здесь сегодня шоу мыльных пузырей и танцевальный флешмоб. Все в восторге. Детей здесь сегодня очень много, но и игрушек тоже много.

Ксения Сущеня:

Как тебе здесь праздник?

– Было хорошо. Тут я узнал все, что было. Праздник детей. Мне вспомнились цветы, разные вещи.