Шоу игрушек в Японии

В этом году акцент в первую очередь – на экологичность материалов.

Впрочем, умные технологии не мешают маленьким и большим посетителям прокатиться, например, на традиционных пони или полюбоваться огромным японским замком из крошечных деталей.

К слову, чтобы собрать такое архитектурное сооружение потребовалось 25 тысяч деталей.

Правда, внимание юных джентельменов приковано, скорее, к миниатюрному автомобилю.

Отметим, что фары машины работают от электричества, вырабатываемого самим водителем.

Всего же на выставке представлено 35 тысяч игрушек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».