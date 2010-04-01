Шоу авиамоделей от Республиканского центра технического творчества

Показательными выступлениями сезон полетов открыли кружковцы авиамодельной лаборатории.

Те, кто не представляют свою жизнь без неба, демонстрировали искусство высшего радиоуправляемого пилотажа. За год занятий ребята не только научились конструировать сложные модели самолетов, но и управлять крылатыми судами, проделывая в небесах бочки, восьмерки и даже мертвые петли.

Дмитрий Горовец, чемпион Республики Беларусь по авиамодельному спорту в классе F3G:

Некоторые люди построят хорошую модель и не хотят, чтобы она летала: бояться, что она разобьется.

Дмитрий Яковлев, руководитель авиамодельного кружка Республиканского центра технического творчества учащихся, чемпион Европы:

Главное — это желание. Научиться клеить, пилить, строгать можно только тогда, когда хочется.