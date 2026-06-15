ШОС – 25 лет! Рассказываем, как развивалась организация и почему ее называют одной из самых влиятельных структур

Современному взрывоопасному миру с труднопредсказуемыми политическими процессами и весьма болезненными следствиями, безусловно, нужна надежная точка опоры. Вне всяких сомнений, Шанхайская организация сотрудничества, которой сегодня, 15 июня, исполнилось четверть века, претендует на этот статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь только в официальной шанхайской «десятке» сегодня страны, в которых суммарно проживает половина населения планеты, а если учесть формат ШОС+, а это еще немало государств, которые разделяют шанхайский дух и стремятся в этот клуб единомышленников, – это мировое большинство. С 25-летием со дня образования Организации генсека ШОС – одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций Евразии и мира – поздравил Александр Лукашенко. «Шанхайская семья» помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон», – подчеркнул наш Президент.

Быть может, именно поэтому Беларусь так гармонично вписалась в этот «клуб геополитических единомышленников»? Ведь разговор на равных, надежность партнерских связей, предсказуемость, взаимоуважение – все это основа нашей внешней политики. Здесь у Минска полная синхронизация с главными принципами ШОС. Вот уже почти два года Беларусь – полноправный член «шанхайской семьи». При этом для нашей страны – это не просто красивая вывеска или же громкий и пафосный статус. Мы вошли в эту дверь с серьезным кейсом практических идей и предложений, которые полезны и выгодны для всех. И вот ключевые из них. Первое и в нынешней ситуации, пожалуй, главное – принципиально новый подход к обеспечению коллективной безопасности. Минск выступает за создание Евразийской хартии многообразия и многополярности, а ШОС как раз может и должна стать основной площадкой для обсуждения этой инициативы. Кроме того, Минск выступает за максимально безбарьерные принципы в экономическом сотрудничестве на пространстве ШОС – а это, подчеркнем, почти 2/3 территории Евразии. Упрощение процедур торговли и создание независимого финансового инструмента, которым мог бы стать Банк развития ШОС – все это также в портфеле наших предложений.