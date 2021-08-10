Прямой эфир

Шокирующие кадры. Литовцы оставили беременную иностранку без сознания на линии границы

10 августа 2021 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские пограничники вновь зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с иностранцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.

Вновь замечены случаи жестокого обращения с мигрантами на границе. Что об этом говорят в Госпогранкомитете?

Шокирующие кадры. Литовцы оставили беременную иностранку без сознания на линии границы-1

Шокирующая новость. На этих кадрах четко видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи. Органами пограничной службы на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовкой границе.

# Беженцы # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Схема работает». Сколько браков заключается после знакомств через брачное агентство?
10 августа 2021 10:00

«Схема работает». Сколько браков заключается после знакомств через брачное агентство?

Как за 23 года изменились брачные агентства и кто пользуется их услугами в эпоху интернета?
10 августа 2021 09:57

Как за 23 года изменились брачные агентства и кто пользуется их услугами в эпоху интернета?

После знакомств в интернете у неё было два брака. Ей 62, но она не боится новых отношений и делится опытом
10 августа 2021 09:51

После знакомств в интернете у неё было два брака. Ей 62, но она не боится новых отношений и делится опытом