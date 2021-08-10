Шокирующие кадры. Литовцы оставили беременную иностранку без сознания на линии границы

Новости Беларуси. Белорусские пограничники вновь зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с иностранцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.

Шокирующая новость. На этих кадрах четко видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи. Органами пограничной службы на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовкой границе.