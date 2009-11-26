Шокирующая афера полоцкого бизнесмена

Когда стало совсем “горячо”, попытался оформить явку с повинной. К тому времени следствие по возбужденному в отношении него уголовному делу о страховом мошенничестве было практически завершено.

Этот предприниматель имел в собственности в Полоцке порядка 12 предприятий, среди которых ресторан, кафе, универмаг, различные коммерческие фирмы. Судимостей у мужчины не было, только административные правонарушения.

Летом 2001 года бизнесмен стал виновником серьезного ДТП. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии в своем BMW Х5, он на высокой скорости налетел на фуру. Джип получил серьезные повреждения, его хозяин отделался небольшими травмами. Приехали инспекторы, оформили необходимые документы. Свои действия коммерсант объяснил тем, что, мол, хотел покончить с собой. Так это или нет, но он был признан виновным. Однако спустя пару недель эти протоколы и другие документы, касающиеся ДТП, таинственно испарились.

После этого “олигарху” пришло в голову инсценировать ДТП (уже чисто на бумаге), чтобы получить страховую компенсацию на ремонт машины. Организацию дела “режиссер” поручил приятелю, который занимался вместе с ним бизнесом. Тот должен был выехать в указанное место, где будет стоять “МАЗ”, туда же подъедет “свой” инспектор и все оформит.

Роль виновника ложного ДТП исполнил водитель грузовика. Его отправил на место “происшествия” директор местной фирмы по грузоперевозкам по просьбе все того же “режиссера”. Кстати, этот директор позже заявил, что не знал, для чего заказали его грузовик, и проходил в суде как свидетель.

Сам инсценировщик даже не выезжал на место событий, а его мятая машина находилась во дворе дома. “Рулил” по телефону. Все сделали “как надо”. Сотрудник ГАИ оформил фиктивные протоколы, водитель их подписал.

Расписываясь в протоколе, водитель, по его словам, “понял, что влип”, но, видимо, отказаться было нельзя. Ведь по закону он автоматически становился соучастником преступления. Мужчина несколько раз менял показания и при последующих допросах. А потом он просил следствие оградить его от угроз со стороны бизнесмена-организатора, опасаясь за жизнь близких. Но дело в отношении этого человека было закрыто по причине его смерти. Молодой еще мужчина умер от инфаркта. Медэкспертиза установила, что причина естественная.

Чего именно не выдержало его сердце, можно только предполагать.

Уголовное дело по факту страхового мошенничества было возбуждено в июне 2002 года. К тому времени страховка была полностью выплачена в два этапа. Но вдруг страховая компания начала свое расследование. Возникли подозрения, поэтому в ГАИ они затребовали дополнительные документы. Были тщательно проанализированы фото с места происшествия, эксперты оценили повреждения автомобиля и пришли к выводу, что в документах масса несоответствий. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту страхового мошенничества.

Бизнесмен сделал немало громких заявлений о том, что оно якобы сфабриковано. И власть, мол, хочет таким образом “наехать” на состоятельного и влиятельного человека и т. д. Уголовное дело прекращалось два раза. Из-за давления со стороны влиятельного подозреваемого свидетели боялись давать показания. В итоге около семи лет он запутывал следствие. Кстати, когда преступление было раскрыто, свидетели подтвердили, что на них оказывалось давление.



Вывести мошенника на чистую воду помогла одна женщина, знавшая его в лицо. Узнав о происходящем, она рассказала, что реальное ДТП произошло не в том месте и не в то время года. Началась работа следователей в этом направлении. Виновник во всем сознался и возместил ущерб в трехкратном размере. Суд приговорил его и приятеля, занимавшегося инсценировкой, к двум с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Один из участников аферы (представитель прокуратуры) сейчас в бегах, с других обвинение снято в связи с истечением сроков давности, сообщает «НГ».