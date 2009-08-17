Школы в маленьких селах будут укрупняться

Президент выслушал доклад министра образования Александра Радькова.

Президенту доложено о завершении оптимизации системы образования в целом, о наличии в стране необходимого количества вузов, профтехучилищ, школ.

Между тем существуют проблемы с маленькими сельскими школами, где сегодня сложно налаживать качественный учебный процесс. В таких случаях речь может идти об укрупнении школ, при этом параллельно необходимо решать проблему подвоза детей в школы.

Президент Беларуси по этому поводу заметил, что особенно активно необходимо использовать потенциал агрогородков, в которых создаются хорошие условия для учебы детей.