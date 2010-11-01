«Школы пазітыўнага мацярынства» адкрыюць ва ўсіх раенах Міншчыны

Сюды будуць запрашаць непаўнагадовых дзяўчат, што нарадзілі дзяцей.

Узорам для такіх школ стала падобная пры Пухавіцкім тэрытырыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Яна існуе ўжо 8 год. Дапамогу тут атрымалі 120 юных маці. Большасць з іх выхоўваюць дзяцей самастойна, атрымліваючы дапамогу толькі ад сваіх бацькоў.

«Мацярынскі вопыт» дзяўчаты спасцігаюць падчас адмысловых заняткаў. Тут жа даюць кансультацыі псіхолагі і ўрачы. Для большасці юных матуль такая школа – магчымасць адчуць падтрымку. Тут іх ніхто не ганьбуе і не пазірае коса.

У дапамозе тут не адмаўляюць нікому. Нават пасля таго, як маці становіцца паўнагадовай, сацыяльныя работнікі адсочваюць яе лёс. Са 120 маці, якіх узяла пад апеку школа, толькі адну пазбавілі бацькоўскіх правоў. Спецыялісты кажуць, што гэта – неблагая статыстыка. Значыць, дзяўчаты нечаму навучыліся на сваім горкім вопыце, зрабілі высновы і змогуць выхаваць паўнацэнных членаў грамадства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».