Школы искусств в Минске: чего реально могут добиться дети после обучения в них?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Школа искусств — это фактически школа или же просто места для обучения детей творчеству?

Виталина Рудикова:

В Минске функционируют 20 музыкальных и 2 хореографических школы, художественная школа и школа искусств Управления культуры Мингорисполкома, где работают два отделения: художественное и музыкальное.

Школа искусств — это общее название. Однопрофильные школы включены в этот термин.

Школа искусств — форма кружка или форма школы с обязательным посещением?

Если говорить буквально, то школа искусств имеет форму школы с обязательным посещением, потому что школы работают по учебным планам, по программам, которые утверждаются Министерством культуры и согласовываются Министерством образования.

Обучение в школах искусств — это не только учебные занятия — это концертная форма работы, участие в конкурсах и фестивалях, в том числе международного уровня.

Сегодня достаточно большое количество детей — около 40 — являются стипендиатами фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Это дети, которые достойно представляли Беларусь за ее пределами, а также призеры престижных творческих соревнований.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома, рассказала о работе школ искусств в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».