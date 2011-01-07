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Школы искусств в Минске: чего реально могут добиться дети после обучения в них?

07 января 2011 10:42
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Школа искусств — это фактически школа или же просто места для обучения детей творчеству?

Виталина Рудикова:
В Минске функционируют 20 музыкальных и 2 хореографических школы, художественная школа и школа искусств Управления культуры Мингорисполкома, где работают два отделения: художественное и музыкальное. 
Школа искусств — это общее название. Однопрофильные школы включены в этот термин.

Школа искусств — форма кружка или форма школы с обязательным посещением?

Если говорить буквально, то школа искусств имеет форму школы с обязательным посещением, потому что школы работают по учебным планам, по программам, которые утверждаются Министерством культуры и согласовываются Министерством образования.
Обучение в школах искусств — это не только учебные занятия — это концертная форма работы, участие в конкурсах и фестивалях, в том числе международного уровня. 
Сегодня достаточно большое количество детей — около 40 — являются стипендиатами фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Это дети, которые достойно представляли Беларусь за ее пределами, а также призеры престижных творческих соревнований.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома, рассказала о работе школ искусств в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

# общество # Культура

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