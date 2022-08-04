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Школы и детсады проверяют в Беларуси накануне нового учебного года. Кто и как оценивает их состояние?

04 августа 2022 07:47
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Новости Беларуси. Всесторонняя оценка готовности принять учеников 1 сентября. Приемка школ и детских садов идет по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школы и детсады проверяют в Беларуси накануне нового учебного года. Кто и как оценивает их состояние?-1

Объезды учреждений образования – обычная практика в августе. Это комиссионная работа. Представители МЧС обращают внимание на пожарную безопасность, гигиенисты проверяют соответствие нормам, сотрудники профильного управления оценивают среди прочего наличие учебников, соответствие количеству детей по площади. Первые сертификаты готовности уже розданы.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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