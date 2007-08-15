Школы готовятся к встрече с учениками

Более половины столичных общеобразовательных школ уже получили паспорта готовности.

Завершить этот процесс полностью планируется к двадцатым числам августа . В это же время во Дворце Республики пройдет городской педагогический форум . На котором столичные педагоги подведут итоги развития системы образования Минска, и наметят перспективы дальнейшего развития.

90 миллиардов рублей выделили из городского бюджета на подготовку школ Минска к новому учебному году. Третью часть средств направили на строительство новых объектов. В микрорайоне Сухарево - сразу две новостройки. К первому сентября откроется общеобразовательная школа. К концу года - детский сад. А вот дошкольное учреждение в микрорайоне Лошица уже сегодня принимает первых воспитанников. Пока педагоги знакомятся с родителями, малышня осваивает детские площадки.

Все новое - это хорошо отремонтированное старое. Имидж за счет капитального ремонта в текущем году полностью изменят семь учреждений образования. Еще в четырнадцати - благоустроят территорию, в шести - приведут в порядок стадионы. Затраты - 42 миллиарда рублей из городского бюджета.

К двадцатым числам августа, когда полностью завершится подготовка школ к учебному году, столичные учителя соберутся на традиционный педагогический форум. Он впервые пройдет в большом зале Дворца Республики. Около 3 тысяч участников поведут итоги работы системы образования города и обсудят перспективы.

1 сентября столичные школьники отправятся в гости. В Национальное собрание, Мингорисполком, Городскую Ратушу. Педагоги - первые лица страны, известные ученые, артисты. Они расскажут ученикам о будущем Минска, достижениях белорусских ученых и спортсменов. Первый урок станет необычным и оттого запоминающимся.

