Школы Беларуси готовы к новому учебному году

Об этом 29 августа сообщил министр образования Александр Радьков на заседании Совмина, где обсуждали готовность учреждений образования к новому учебному году.

Из 4 тысяч белорусских школ акты готовности не получили всего 12 учебных заведений. Там продолжается ремонт, обустраиваются спортивные залы и пищеблоки. Однако 1 сентября все они уже будут работать.

К некоторым учреждениям образования есть вопросы со стороны МЧС. В частности, по поводу запасных выходов для эвакуации детей в случае ЧП и оборудования школы пожарной сигнализацией.

Проблемные моменты должны быть решены в оставшиеся до нового школьного сезона дни. В этом году в учебные классы и аудитории придут более 2 миллионов учащихся, 92 тысячи из них сядут за парты в первый раз.

29 августа, в преддверие нового учебного года, Комитет по труду и социальной защите Мингорисполкома решил поддержать детей из семей, которым необходимо повышенное социальное внимание. 110 ребят пригласили поучаствовать в конкурсах и мини-представлении. Потом всем гостям раздали подарки к школе: рюкзаки, в которых оказались мягкая игрушка и набор канцелярских принадлежностей.