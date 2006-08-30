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Школы Беларуси готовы к новому учебному году

30 августа 2006 08:10
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Об этом 29 августа сообщил министр образования Александр Радьков на заседании Совмина, где обсуждали готовность учреждений образования к новому учебному году.

Из 4 тысяч белорусских школ акты готовности не получили всего 12 учебных заведений. Там продолжается ремонт, обустраиваются спортивные залы и пищеблоки. Однако 1 сентября все они уже будут работать.

К некоторым учреждениям образования есть вопросы со стороны МЧС. В частности, по поводу запасных выходов для эвакуации детей в случае ЧП и оборудования школы пожарной сигнализацией.

Проблемные моменты должны быть решены в оставшиеся  до нового школьного сезона дни. В этом году в учебные классы и аудитории придут более 2 миллионов учащихся, 92 тысячи из них сядут за парты в первый раз.

29 августа,  в преддверие нового учебного года,  Комитет по труду и социальной защите Мингорисполкома решил поддержать детей из семей, которым необходимо повышенное социальное внимание. 110 ребят  пригласили поучаствовать в конкурсах и мини-представлении. Потом всем гостям раздали подарки к школе: рюкзаки, в которых оказались мягкая игрушка и набор канцелярских принадлежностей.

# общество

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