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Школьным стадионам - европейские стандарты

02 октября 2007 16:52
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Программу реконструкции спортивных сооружений поручил разработать председатель Мингорисполкома Михаил Павлов.

Такой документ должен появиться до 1 ноября. И уже в ближайшие два года все школьные стадионы необходимо полностью привести в порядок.

Первым делом - стадионы. Столичные власти считают: процесс их модернизации затянулся. Специалисты Комитета по образованию провести работу над ошибками готовы. Согласно новой программе реконструкции в ближайшие два года свой облик изменят все школьные стадионы.  

:Ученикам 75-ой столичной школы повезло три года назад: стадион реконструировали. С применением новых современных материалов. С этого времени спортивных достижений стало больше, а разбитых коленок  меньше. 

За этот год изменятся к лучшему шесть школьных стадионов. Один из них - на территории столичной гимназии №16.  Вместо асфальтовых беговых дорожек -  современные. Из синтетического материала, закупали который в Москве. А вот  искусственную траву привезли из Голландии. Удовольствие не из дешевых, но в  Комитете по образованию на будущих рекордах экономить не собираются.

За последние три года в столице привели в порядок почти двадцать школьных  стадионов. Пока - за счет городской казны. Однако в дальнейшем планируют привлекать и внебюджетные средства. Ведь любовь к спорту не имеет границ.

# общество

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