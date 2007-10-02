Школьным стадионам - европейские стандарты

Программу реконструкции спортивных сооружений поручил разработать председатель Мингорисполкома Михаил Павлов.

Такой документ должен появиться до 1 ноября. И уже в ближайшие два года все школьные стадионы необходимо полностью привести в порядок.



Первым делом - стадионы. Столичные власти считают: процесс их модернизации затянулся. Специалисты Комитета по образованию провести работу над ошибками готовы. Согласно новой программе реконструкции в ближайшие два года свой облик изменят все школьные стадионы.



:Ученикам 75-ой столичной школы повезло три года назад: стадион реконструировали. С применением новых современных материалов. С этого времени спортивных достижений стало больше, а разбитых коленок меньше.



За этот год изменятся к лучшему шесть школьных стадионов. Один из них - на территории столичной гимназии №16. Вместо асфальтовых беговых дорожек - современные. Из синтетического материала, закупали который в Москве. А вот искусственную траву привезли из Голландии. Удовольствие не из дешевых, но в Комитете по образованию на будущих рекордах экономить не собираются.

За последние три года в столице привели в порядок почти двадцать школьных стадионов. Пока - за счет городской казны. Однако в дальнейшем планируют привлекать и внебюджетные средства. Ведь любовь к спорту не имеет границ.