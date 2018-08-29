Школьный общепит готовится к новому учебному году. Как модернизировали гомельский пищевой комбинат

Новости Беларуси. Одними знаниями сыт не будешь. Школьный общепит готовится к учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Гомеле для улучшения детского рациона проведена большая модернизация кулинарного цеха на базе комбината школьного питания. На закупку оборудования потрачено более 300 тысяч рублей. В обеденном меню учеников появится 17 новых блюд. Среди новинок – горячее из мясных продуктов и семь видов салатов из разных белорусских овощей, а также два новых вида запеканки из яблок.