Школьные тетради напоминают журналы для взрослых

Девушки в бикини, неформальные слоганы возмутили родителей. Звонки на горячую линию с жалобами на непристойный дизайн стали поводом для сюжета.

На школьной ярмарке страну определяют по обложке. У глянца России и Польши лицо дерзкое и пестрое, белорусская внешность — в традиционной зеленой гамме. В тени «блестящих» соседей наши тетради давно. Продажи меркнут, в то время как прибыль от зарубежной полиграфии возводят в квадрат. Обложка теперь как дань моде: звезда, слоган, субкультура. Поэтому на таком географическом прилавке место в центре бумажной Европы занимают эпатажные иностранцы. Все координаты заявлены прописью.

Добрушская фабрика вот-вот отпразднует 140-летний юбилей. Однако дизайн первой «зеленой» тетради — до сих пор неизменный. Мягкую обложку заменить твердой смогли лишь частично, потому как советская классика сейчас идет по востребованной цене. Школьный товар сбывают линейными рядами. В этом году двадцать миллионов экземпляров осталось на внутреннем рынке, еще столько же продали в Узбекистан, Казахстан и Молдову. Обычную тетрадь здесь называют преемственностью поколений. Спустя годы требования к ней все те же.

Заказчикам закон не писан. Особенно, если его нет. Минобразования проверяет тетради по нормативам: вес, толщина линеечек и качество бумаги. В Минторге следят, чтобы на обложках не было рекламы. Само же изображение пока на моральной совести сотрудников типографии.