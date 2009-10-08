Школьные психологи посетили малолетних преступников в гродненской тюрьме

Осуждённые рассказали, на личном примере, когда наступает переломный момент в сознании подростка. И кто в этом виноват.

Полученный опыт педагоги планируют внедрить во всех учебных заведениях.

История 17-тилетнего заключенного Сергея Сытого как две капли похожа на биографии товарищей по несчастью. Малолетних преступников. Нужны были деньги. Украл. Поймали, но на первый раз простили. Поддался уговором друга и снова на дело. Как итог – заключение под стражу. Находясь в тюрьме, парень всё переосмыслил, но исправить уже ничего нельзя.

– Попав сюда, я осознал, что не надо такого делать больше. Пускай другие подумают, где лучше тут, или дома с родными, – сказал заключённый Сергей Сытый.

Сергей, считает, что ему не повезло. Рядом не было человека, который бы уберег от необдуманного поступка. Тонко чувствовать душу подростка в переходном возрасте должны не только родители, но и школьные психологи. Именно поэтому педагогам важно узнать, в какой момент и почему ребята решают преступить закон.

Марина Романчук закончила университет всего год назад. Работает в колледже. Теоретических знаний много, но на практике, признаётся, они мало применимы.

– Многие молодые люди, которые совершают преступления, считают, что зарабатывают авторитет среди друзей. Они не понимают, что могут сюда попасть, и что для них это не хорошо будет. И вот этот мой приход сюда будет очень хорошим материалом для профилактики, – считает педагог-психолог Гродненского электротехнического колледжа Марина Романчук.

Тесное общение психологов и подростков-заключённых – инициатива правоохранителей. Они уверены, что от проблем с законом многих ребят можно предостеречь.

Сегодняшняя встреча школьных психологов с малолетними преступниками первая, но не последняя. Уже разработан специальный план, по которому такие мероприятия будут проводиться ежемесячно. Насколько они будут эффективны, покажет время.