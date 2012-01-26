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Школьные поисковые отряды под руководством ветеранов подвели итоги работы за год

26 января 2012 18:10
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Юные патриоты собирают информацию о событиях Великой Отечественной.

Они встречаются с очевидцами, проводят раскопки, помогают найти родственников участников войны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Космовская, директор СШ № 120:
Это ежегодное мероприятие, которое подводит итоги по той работе, которую провели учащиеся в поиске ветеранов, в накоплении новых сведений о них. Данное мероприятие помогает нашим учащимся не просто воспитываться на каких-то абстрактных идеалах, а приобщаться к нашему большому культурному наследию нашей родины.

# общество

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