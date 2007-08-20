Школьную форму носить придется

Основной заботой родителей в преддверие 1 сентября становится подготовка детей к школе.

Одна из проблем - выбор формы. Причём, сложность в её приобретении - отнюдь не в отсутствие товара на прилавках. Как оказалось, определиться с размером, цветом и фасоном мешает большой выбор.



Костюмы, юбки, брюки разного цвета, фасона и качества. На прилавках столичных магазинов школьные модели от отечественных производителей. Дефицита, как в советское время, сейчас нет и покупать школьную форму впрок родителям не приходится. Но выбрать костюмчик, который хорошо сидит, и сегодня не так-то просто.

На швейных фабриках тоже ажиотаж. Чтобы предложение удовлетворяло спрос, работают круглые сутки. Качество для отечественного производителя - прежде всего. Но использование добротных тканей - не гарантия успеха. Чтобы быть востребованными, белорусские производители постоянно меняют и расширяют ассортимент.

Возвращение школьной формы, с этого года она будет обязательной для первоклашек, оценивают по-разному. Кто-то - за единый стиль и строгий вид, кто-то - за разнообразие. Учителя и директора школ родителям ультиматумов не выносят, но небольшие пожелания имеются.

Менять модные джинсы на строгие брюки некоторые малыши упорно не хотят. В этой ситуации родителям нужно грамотно объяснить ребенку: форму носить придется. А чтобы школьная одежда не стала униформой, при ее покупке обязательно нужно учитывать пожелания ребенка.