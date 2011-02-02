Школьников проверят на наркотики?

Милиция Минской области предлагает внедрить в практику новые методы профилактики детской наркомании. Один из них - тестирование старшеклассников на употребление наркотиков во время медосмотра.

По мнению экспертов, это позволит обнаружить болезнь тогда, когда против нее еще можно бороться. При этом, в милиции столичного региона подчеркнули, что цель тестирования - выявить, а не наказать, и главное, проинформировать вовремя родителей. Подростка, не будут ставить на учет, и никаких правовых последствий для него не последует, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Савчиц, начальник УВД Миноблисполкома:

Никаких учетов мы lелать не будем, это будет для родителей, это будет для школы. Это ребенок, у нас есть еще возможность его исправить и поставить на свое место.