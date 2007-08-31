Школьников не хватает!

6 школ Ивановского района Брестской области не откроются 1 сентября из-за недостаточного количества учащихся.

Количество учащихся в этих образовательных учреждениях едва достигало 10 человек. Во многих из них в этом году в списках даже не значатся

первоклашки. Как оптимизировать учебный процесс, и тем самым обеспечить сельскому школьнику достойное образование?

Двери Залдынской начальной школы наглухо закрыты. Встречать учеников 1 сентября образовательному учреждению не придется. В прошлом году начальную школу посещали 8 человек. В этом - по прогнозом специалистов в местную альма-матер пришло бы 5. А вот первоклашек в списках и вовсе не значится.

В Одрыжиском сельсовете в этом году из-за небольшого количества учащихся закрыты 3 начальных образовательных учреждения. Все ученики переведены в Одрыжинскую среднеобразовательную школу. Учителя так же трудоустроены. Для подвоза детей из округи уже готовы два автобуса. Составлен маршрут и график, не только движения транспорта, но и сопровождение школьников учителями.

Одрыжинская школа встретит своих учеников значительно похорошевшей. Новый фасад, ремонт в холе, кабинетах, спортзале, а главное - в столовой. Здесь ребятам обещают обеспечить трехразовое питание. Учителя с гордостью демонстрируют подготовленный за лето методический материал. Сюрприз для школьников - издание первого сборника стихов. Школа в районе известна спортивными достижениями и научными исследованиями. Впрочем, их здесь, без сомнения, станет на порядок больше.

