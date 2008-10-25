Школьники, студенты, педагоги вышли на уборку и благоустройство столицы

В парках, скверах, на мемориальных комплексах убирали опавшую листву и сажали деревья. В парках, скверах, мемориальных комплексах сегодня убирали опавшую листву, сажали деревья. Заметно преобразилась территория возле стелы "Минск – город-герой". В парке Победы трудились сотрудники комитета по образованию Мингорисполкома. Несколько часов понадобилось активистам, чтобы собрать все листья. По их словам главное работать слаженно, с хорошим настроением и задором.