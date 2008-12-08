Школьники смогут изучать предметы по электронным пособиям уже в третьей четверти

Электронные версии учебников подготовлены для белорусских старшеклассников. Для удобства все материалы будут размещены на сайте Национального института образования. Однако, это далеко не все it-новинки в образовательном процессе. По мнению ученых, виртуальная паутина скоро охватит все области знаний. Необходимость создания цифровых учебников возникла в связи с переходом на 11-летнее общее среднее образование. Возник дефицит некоторых учебников, а издание новых, рассчитанных только на переходный период, — нерентабельно.



В современном мире учебники выпускаются с копией на ДВД и СД. Это помогает учащимся лучше понять материал, например, физические или химические процессы, которые трудно показать на практике. Как сделать на уроке не реальное реальным – создать мультимедийное сопровождение к школьным учебникам. Над этим сегодня ломают голову в Национальном институте знаний.



Скоро научные разработки станут доступны всем участникам образовательного процесса. Виртуальной паутиной обещают охватить все области знаний.