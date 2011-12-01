Школьнікі Пухавіцкага раёна презентавалі ў Мінску выставу народных касцюмаў

Ткацтвам школьнікі пасёлка Дружны займаюцца больш за 20 год. За гэты час яны дасканала вывучылі арнамент, тэхніку і па фоткартках аднавілі беларускія народныя касцюмы, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».
Галіна Цялятка, настаўніца працоўнага навучання сярэдняй школы № 1 п. Дружны Пухавіцкага раёна:
Во время воссоздания костюма ребенок как бы погружается в среду конца XIX – начала XX веков. Я думаю, что ребенок приобщается к красоте, к белорусским древним традициям. Воспитывается патриотизм, формируется самосознание.
Марыя Віннікава, старшы навыковы супрацоўнік Музея старабеларускай культуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі:
Ў нашым інстытуце праходзіла Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва». Гэта выстава цалкам лягла ў тэму канферэнцыі.
Дарэчы, мой даклад крыху быў звязан з гэтай выставай.
Заўтра прыйдуць дзве групы, якія цікавяцца менавіта гэтай выставай.