Школьники приграничной деревни Брестского района помогли задержать нарушителя госграницы

Как отмечают ребята, действовали согласно плану. Как только увидели в деревне подозрительное лицо – сразу же сообщили пограничникам.

Вечером ребята просто прогуливались по деревне. Как вдруг к ним подошел незнакомец. Ребята сразу поняли, этот не из нашей округи. Под видом того, что идет за помощью, Алина отошла и позвонила на пограничную заставу. В это время 9-классники Дима и Саша заговаривали "пришельца". Незнакомца – задержали. Подозрения школьников оправдались. Мужчина оказался потенциальным нарушителем.

Жители приграничных деревень задерживают около 30% нарушителей государственной границы. Возделывая поле, выкапывая картофель, они непроизвольно наблюдают за окружающей территорией. При обнаружении подозрительных лиц – обязаны сообщить в погранслужбы. В свою очередь пограничники в приграничных деревнях проводят профилактическую работу: лекции, встречи, телефоны, кому звонить в случае появления в округе подозрительного ходока. А порой проводят контрольные учения.

За мужество юным героям вручили грамоты, подарки и позволили провести немного времени на заставе. На вопрос почему ребята поступили так, а не иначе. Отвечают в один голос: долг каждого – Родину защищать.

