Школьники помогают возводить ледовый дворец! Узнали, почему лето они решили провести на стройке

Новости Беларуси. Главная молодежная стройка Гомельской области – ледовый дворец в Светлогорске. Фронт работ на площадке определен давно, за него принялись первые бойцы стройотряда «Ледовый», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему этот объект такой долгожданный для райцентра, а внести свой вклад в его возведение – дело чести? Расскажет Анна Корольчук.

Следующий год для старшеклассника Сергея Коваля выпускной. Парень мечтает об авиации, планирует стать пилотом. А свои последние летние каникулы решил провести с пользой, на стройке. Впервые – оттого волнительно и ответственно.

Сергей Коваль, ученик светлогорской средней школы № 9:

Можно и поработать, внести свою лепту в развитие города. На самом деле, это правда очень классно. Мне кажется, даже за бесплатно бы тут поработал, просто не 10 дней. Но внести свой вклад – для меня это правда важно. Я считаю, нужен такой объект, потому что у нас на стадионе «Химик» маленький такой каток, а тут будет большой, будет намного больше людей приходить. И будет намного удобнее кататься.

Первыми приступили к работе представители студотряда «Ледовый» имени Героя Советского Союза Стефановского. У многих этих ребят в приоритете здоровый образ жизни. На трудной вахте, кроме школьников, сейчас и учащиеся местного индустриального колледжа. Кстати, именно этой стройке присвоен статус областной молодежной.

Евгений Карпушенко, командир студенческого строительного отряда «Ледовый»:

Мы работаем со школьниками, мы с одногруппником, я командир, он комиссар отряда. Сработались очень хорошо. Некоторых уже давно знаем. С некоторыми познакомились. Пока путевки в трудовое лето здесь получило 15 человек. Уже на этой неделе их сменит новая вахта. Всего на областной стройке в Светлогорске отработают более 120 бойцов-студотрядовцев.

Анна Корольчук, корреспондент:

Этому объекту уже не один год. На этапе закладки коммуникаций стройку законсервировали более чем на 10 лет. С мертвой точки дело сдвинулось благодаря Президенту. Главный долгострой Светлогорска включили в инвестиционную программу на 2023-й. Первоначальный проект спорткомплекса откорректировали.

Центральный объект дворца – ледовая арена. Здесь разместят коробку размером 60 на 26 метров и трибуны для зрителей на 500 человек. Предусмотрены тренажерные залы, а еще по хореографии, акробатике, гардеробы и медпункт.

Денис Шмидов, главный инженер строительного треста № 20:

За три месяца был сделан очень хороший, большой объем работ. В этом месяце мы должны закончить возведение стен. Нам нужны дополнительные руки. Вот они и работают. Справляются, понятливые, не отказываются работать, хотят работать.