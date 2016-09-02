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Школьники Могилева на учебу будут ездить на новых автобусах

02 сентября 2016 05:30
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Новости Беларуси. 2 сентября могилевские ученики получат в подарок 10 новых автобусов. Желтые машины соответствуют всем требованиям безопасности и оборудованы вместительным отсеком для рюкзаков.

Закупка транспорта предусмотрена специальной программой Банка развития. Она началась в 2013 и финиширует в 2017 году. За это время в учебные заведения планируют направить 300 школьных автобусов. Это позволит решить проблему обеспечения подвоза детей на селе к местам обучения и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Школы в Беларуси

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