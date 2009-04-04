Школьники Малоритского района создали собственный телескоп

Теперь со всей округи в Ляховецкую школу съезжаются желающие понаблюдать за звездами. Сами юные астрономы представили свои разработки на конкурс. И получили самую высокую оценку.

Площадка возле школы очень часто напоминает обсерваторию. Вечерами тут собираются ученики, чтобы лучше рассмотреть мерцающие звезды.

Об изучении Вселенной здесь задумались 4 года назад, тогда и открыли клуб «Хочу знать». Сергея Никитюка и вовсе называют звездочетом. Наблюдать за небесными светилами юный Галилей может часами.

Звездное увлечение и заставило 6-классников создать собственные высококачественные телескопы. Удивительно, но сделаны они из того, что было под рукой. Пластиковая бутылка, бумага. Потратиться пришлось только на линзы -но складывались все вместе.

Юные ляховецкие астрономы пошли дальше земных реалий. Им удалось увидеть самый близкий объект - Луну и ее кратеры. Нашли и другие планеты. Ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, звездочеты пока не в силах. Зато Венеру уже не только обнаружили в звездном пространстве, но и сфотографировали. Кстати, в номинации «Телескопы и фотографирование небесных тел» ляховецкие школьники лучшие в республике. Но и это не предел.

В планах исследователей усовершенствовать телескопы. А там, глядишь, и до покорения Космоса недалеко. Как известно, большие победы начинаются с малого.

