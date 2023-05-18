Школьники из Крупок победили на областном этапе спортивно-патриотической игры «Зарничка». Какие испытания они прошли?
Новости Беларуси. Школьники из Крупок стали победителями областного этапа республиканской спортивно-патриотической игры «Зарничка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соревнования проходили в Минске. Команды со всего региона состязались в интеллектуальном и спортивном конкурсах.
Как юные крупчане шли к победе – материал Анны Куртасовой.
В средней школе № 3 Крупок уделяют внимание гражданско-патриотическому воспитанию. Ученики изучают историю Беларуси, познают туристический потенциал Крупщины.
Участвуют в экскурсиях, веломаршрутах по местам памяти. Эти ребята пионеры. Недавно они стали участниками областной спортивно-патриотической игры «Зарничка», где отстаивали честь Крупского района.
Анна Куртасова, корреспондент:
К спортивно-патриотической игре «Зарничка» ребята готовились почти весь учебный год. Улучшали свою физическую форму, чтобы успешно пройти все этапы состязаний. Их было несколько: разминирование поля, строевая подготовка, а также интеллектуальный квиз.
Подробнее – в видеоматериале.