Школьники из Крупок победили на областном этапе спортивно-патриотической игры «Зарничка». Какие испытания они прошли?

Новости Беларуси. Школьники из Крупок стали победителями областного этапа республиканской спортивно-патриотической игры «Зарничка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соревнования проходили в Минске. Команды со всего региона состязались в интеллектуальном и спортивном конкурсах. Как юные крупчане шли к победе – материал Анны Куртасовой.

В средней школе № 3 Крупок уделяют внимание гражданско-патриотическому воспитанию. Ученики изучают историю Беларуси, познают туристический потенциал Крупщины.

Участвуют в экскурсиях, веломаршрутах по местам памяти. Эти ребята пионеры. Недавно они стали участниками областной спортивно-патриотической игры «Зарничка», где отстаивали честь Крупского района.