Прямой эфир

Школьники из Крупок победили на областном этапе спортивно-патриотической игры «Зарничка». Какие испытания они прошли?

18 мая 2023 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Школьники из Крупок стали победителями областного этапа республиканской спортивно-патриотической игры «Зарничка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соревнования проходили в Минске. Команды со всего региона состязались в интеллектуальном и спортивном конкурсах.  

Как юные крупчане шли к победе – материал Анны Куртасовой.  

Школьники из Крупок победили на областном этапе спортивно-патриотической игры «Зарничка». Какие испытания они прошли?-1

В средней школе № 3 Крупок уделяют внимание гражданско-патриотическому воспитанию. Ученики изучают историю Беларуси, познают туристический потенциал Крупщины. 

Школьники из Крупок победили на областном этапе спортивно-патриотической игры «Зарничка». Какие испытания они прошли?-4

Участвуют в экскурсиях, веломаршрутах по местам памяти. Эти ребята пионеры. Недавно они стали участниками областной спортивно-патриотической игры «Зарничка», где отстаивали честь Крупского района.  

Школьники из Крупок победили на областном этапе спортивно-патриотической игры «Зарничка». Какие испытания они прошли?-7

Анна Куртасова, корреспондент: 
К спортивно-патриотической игре «Зарничка» ребята готовились почти весь учебный год. Улучшали свою физическую форму, чтобы успешно пройти все этапы состязаний. Их было несколько: разминирование поля, строевая подготовка, а также интеллектуальный квиз.  

Подробнее – в видеоматериале.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Звёзды эстрады в Гродно. Марафон «Разам з мастацтвам» заглянул к учащимся колледжа искусств
18 мая 2023 14:56

Звёзды эстрады в Гродно. Марафон «Разам з мастацтвам» заглянул к учащимся колледжа искусств

Вилейский районный отдел Следственного комитета переехал в новое здание
18 мая 2023 14:52

Вилейский районный отдел Следственного комитета переехал в новое здание

В Минске на 5% снизился производственный травматизм за первый квартал 2023-го
18 мая 2023 14:48

В Минске на 5% снизился производственный травматизм за первый квартал 2023-го