Школьники из Беларуси стали победителями международного конкурса «Люди Артека»

Белорусские школьники среди победителей международного конкурса «Люди Артека». Восемь ребят отдохнут в одном из самых знаменитых детских центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников смены ждут не только развлечения, но и активная работа. Уже презентованы авторские проекты в сферах культуры, здравоохранения, финансовой безопасности. Именно они позволили детям пройти финал престижного соревнования.

Мой проект был о создании социальной программы «Мир возможностей», которая бы объединяла людей из разных стран. В этой группе мы хотели бы создать что-то наподобие чат-рулетки.

Александр Алимов, директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел России: Восхитительные дети, красивые, талантливые, умные. Проектная сессия была интересной, динамичной, затронуты самые животрепещущие темы, по которым дети подготовили прекрасные презентации, глубокие, основанные на анализе.

Роман Романов, координатор партийного проекта «Мир возможностей» Всероссийской политической партии «Единая Россия»:

Мы будем проводить эту акцию в 2025 году, рассчитываем, что будет больше и география, и охват, что больше приедет иностранных детей в Россию, чтобы погрузится в прекрасную атмосферу «Артека».

В следующем году «Артек» отпразднует 100-летие. За это время здесь отдохнули около 2 миллионов детей.