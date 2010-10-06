Школьники ходят на занятия по дороге, которая не оборудована ни тротуаром, ни пешеходной дорожкой

Правила дорожного движения – первое, чему учат детей в этой школе. 60 учеников разных классов живут в соседней деревне. Кто не успевает на рейсовый автобус, добирается до дома пешком.

Путь к знаниям длиной в 2 километра местным школьникам преодолеть непросто. По трассе «Витебск-Сенно» они идут прямо по проезжей части. Этот мост — самый узкий и опасный участок дороги. Здесь едва разъедутся два габаритных автомобиля. А на пешеходов он явно не рассчитан.

Анна Садовченко, ученица 2 класса:

Страшно. Меня мама одну не отпускает, я только с братом хожу, если пешком.

Отец второклассницы Ани каждый день забирает дочку после уроков. Но такая возможность есть не у всех родителей. Олегу Викторовичу повезло – сам работает в школе.

Олег Садовченко, отец ученицы Мощёнской государственной общеобразовательной средней школы:

Дорога узкая, по обочине идут. Это ж не зависит от водителя, пьяный-трезвый — техническая поломка машины и будет несчастный случай».

Виктор Кучинский, директор Мощёнской государственной общеобразовательной школы:

Неоднократно обращались и родители, и учителя, чтобы решить этот вопрос, но пока с мертвой точки не сдвинулось.

В райисполкоме о проблеме знают Но ждут, что ее решат дорожники.

Сергей Прокопович, заместитель председателя Сенненского райисполкома по строительству:

Школьный автобус — под каждого же ребенка рейс не подстроишь. Три поедут, а два пойдут по дороге. Поэтому надо решать вопрос комплексно.

За полвека эксплуатации этой дороги в «Витебскавтодоре» о школьниках-пешеходах задумались впервые. Строить пешеходную дорожку, конечно, недешево. Сократить путь школьникам помог бы мост через речку. Но в сезон паводков его просто затопит.

Адам Коноплич, генеральный директор республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор»:

Завтра туда выедут работники ГАИ с нашими работниками из проектной организации по выработке капитального подхода, чтобы определить, сколько финансовых средств и времени нам для этого понадобится.

Сегодня нам пообещали ,что пешеходную дорожку все же построят .А пока , чтобы хоть как-то обезопасить детей, дорожники установят вдоль трассы знаки ограничения скорости.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания «СТВ», Витебская область.