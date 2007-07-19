Школьники готовятся к новому учебному году

Только в Минске товары для школы реализуют 39 магазинов.

В столице работают шесть постоянно действующих базаров при ГУМе, ЦУМе, универмаге "Беларусь", "На Немиге" и "К_рмаше". Кроме того, еще 350 торговых организаций предлагают покупателям отдельные виды товаров для школьников.

А для первоклассников оформлено более 40 специальных уголков. В конце августа по традиции на площадке у Дворца спорта пройдет ярмарка "Здравствуй, школа!". Аналогичные будут организованы во всех районах города.

Между тем, экипировка столичного первоклассника обойдется родителям в сумму от 190 тыс. до 515 тыс. рублей. Несколько дороже будет родителям собрать детей младших классов - от 220 тыс. до 612 тыс. рублей. А на подготовку старшеклассников к школе необходимо будет затратить от 269 тыс. до 730 тыс. рублей.

К слову, сегодня торговые организации города предлагают более 130 моделей одежды для девочек и почти столько же для мальчиков. Она удобная, практичная и соответствует всем гигиеническим требованиям. Стоимость набора школьно-письменных принадлежностей от 35 до 270 тысяч белорусских рублей.