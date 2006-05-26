Школьникам Литвы раскрыли: государственную тайну

Сдача экзаменов по литовскому языку, одному из основных предметов обучения, неожиданно переросла в скандал республиканского масштаба.

Накануне выпускных испытаний в Интернете и по мобильным телефонам распространялись предложения купить за 100 литов ответы на вопросы предстоящего экзамена.

Когда председатели экзаменационных комиссий открыли секретные конверты, оказалось, что там находится именно то задание, ответы на которое можно было свободно приобрести на нелегальном рынке. Тем не менее, экзамен состоялся.

Сейчас при помощи спецслужб и специалистов информационных технологий Министерство образования и науки Литвы, сообщает БелТА, надеется установить личности тех, кто разгласил государственную тайну и продавал ответы выпускникам. После проверки экзаменационных работ Министерство констатировало, что услугами продавцов воспользовалось значительное количество претендентов на аттестат зрелости, и потому приняло решение аннулировать результаты экзамена по всей республике и назначить новую дату его проведения. Предполагается, что это будет 8 или 13 июня.

Такое решение вызывает возмущение у родителей и выпускников, честно сдававших экзамен и претендовавших на хорошие оценки. У здания Министерства образования и науки они собираются организовать митинг, осуждающий чиновников.