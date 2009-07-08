Школьница из Жабинки расплатилась за водку фальшивой купюрой

В милицию с заявлением обратилась жительница деревни Большие Яковчицы.

Неизвестная девушка передала ей в качестве оплаты за две бутылки водки фальшивую купюру достоинством Br100 тыс., изготовленную способом электрофотографии.

Следственно-оперативная группа установила, что фальшивку предъявила 17-летняя школьница, жительница Жабинки. Она подобрала ее в сельском доме культуры д. Большие Яковчицы. Милиция выяснила, что подделку изготовила с использованием сканера и фотопринтера другая 17-летняя ученица средней школы.

Следственным отделением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РБ («Мошенничество»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В квартире юной фальшивомонетчицы проведен обыск, изъяты системный блок, монитор, принтер. В отношении девушки, покупавшей водку, выбрана мера пресечения — подписка о невыезде, сообщает БЕЛТА.