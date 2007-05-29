Школьная реформа внесла серьезные изменения в учебный процесс

Президиум Совмина утвердил Программу развития общего среднего образования до 2016 года.

Так называемая школьная реформа уже внесла серьезные изменения в учебный процесс. Осуществлен переход на пятидневную учебную неделю, что значительно снизило интеллектуальную нагрузку на детей. Введена 10-балльная система оценки.



Новая программа определила приоритеты на ближайшие десять лет. На ее реализацию предусмотрено более 1 триллиона рублей. Причем, основная нагрузка ляжет на местные бюджеты. Финансирование средств обучения и оборудования выйдет на новый уровень. Уже через год на третьей ступени общего среднего образования введут профильное обучение, старшеклассники станут осваивать азы будущей профессии. Планируется, что в будущем белорусские школьники будут с компьютером на "ты" и свободно владеть иностранным языком.