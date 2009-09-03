Школьная форма для учителей

Введение формы для учителей в средних школах Беларуси - вполне допустимая норма, вокруг которой планируется обсуждение.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Палаты представителей Национального собрания Беларуси (ППНС) Владимир Зданович.

«Лично я считаю, что введение рабочей формы для учителей вполне реально. Дело в том, что перед учителями тоже стоит проблема выбора одежды. Прежде всего, это должен быть деловой стиль», - заявил депутат.

Он отметил, что в некоторых странах Европы существует форма для учителей в отдельных образовательных учреждениях. «В большинстве профессий у людей есть форма: это военные, врачи, банковские работники - перечень можно долго продолжать. Не вижу ничего странного в том, что для учителей может быть разработана форма одежды», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что конкретное обсуждение этого вопроса запланировано белорусскими парламентариями на ближайшей сессии ППНС, когда будет рассматриваться в первом чтении проект Кодекса об образовании.

«Никто не собирается всех учителей одеть в одинаковую одежду. Для начала это может быть определенная форма педагогических работников в отдельных школах», - сказал В.Зданович. Необходимость единого стиля одежды для учителей он объяснил тем, что «учитель воспитывает учеников своим внешним обликом». В любом случае, подчеркнул депутат, этот вопрос будет обсуждаться непосредственно с работниками системы образования, сообщает «Интерфакс-Запад».