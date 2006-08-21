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Школа в хижине

21 августа 2006 14:16
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В Индии ученикам предлагают новую форму обучения. Те, кому надоели просторные классы, могут заниматься в хижинах. Однако скромные на первый взгляд школы оборудованы по последнему слову техники.

:Небольшая школа "Стар" состоит всего лишь из нескольких глиняных избушек с соломенной крышей. Однако количество учащихся увеличивается с каждым днем. Школа пытается возродить древнюю индусскую систему  Гурукул.

Руководитель школы "Стар" Раджи Мушан сказал: "Мы хотим возродить  культурные традиции Беларуси, которые все больше теряются в современном мире. Система образования Гурукул вдохновила нас своей непосредственностью и возможностью быть ближе к природе. Мы стремились сделать  школу похожей на ашрам, что в переводе значит хижина отшельника. Эта форма как нельзя лучше помогает реализовать поставленные задачи. Кроме того, она развивает у учащихся  ответственность и уважение к своим наставникам".

К услугам последователей гуру - и новейшие достижения цивилизации. В скромных жилищах установлены компьютеры с выходом в интернет, специально оборудованный музыкальный класс. А для любителей поплавать - бассейн,  построенный в самой большой хижине. Ученики - в восторге.

Однако, акцент, говорят преподаватели - на  древних методах обучения. Каждое утро - йога, затем многочисленные практики и тренировки. А вечером - изнурительные походы в горы за целебными травами. Но юные отшельники не жалуются и  понимают, что до наступления холодов еще многому должны научиться.

# общество

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