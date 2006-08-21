Школа в хижине

В Индии ученикам предлагают новую форму обучения. Те, кому надоели просторные классы, могут заниматься в хижинах. Однако скромные на первый взгляд школы оборудованы по последнему слову техники.

:Небольшая школа "Стар" состоит всего лишь из нескольких глиняных избушек с соломенной крышей. Однако количество учащихся увеличивается с каждым днем. Школа пытается возродить древнюю индусскую систему Гурукул.

Руководитель школы "Стар" Раджи Мушан сказал: "Мы хотим возродить культурные традиции Беларуси, которые все больше теряются в современном мире. Система образования Гурукул вдохновила нас своей непосредственностью и возможностью быть ближе к природе. Мы стремились сделать школу похожей на ашрам, что в переводе значит хижина отшельника. Эта форма как нельзя лучше помогает реализовать поставленные задачи. Кроме того, она развивает у учащихся ответственность и уважение к своим наставникам".

К услугам последователей гуру - и новейшие достижения цивилизации. В скромных жилищах установлены компьютеры с выходом в интернет, специально оборудованный музыкальный класс. А для любителей поплавать - бассейн, построенный в самой большой хижине. Ученики - в восторге.

Однако, акцент, говорят преподаватели - на древних методах обучения. Каждое утро - йога, затем многочисленные практики и тренировки. А вечером - изнурительные походы в горы за целебными травами. Но юные отшельники не жалуются и понимают, что до наступления холодов еще многому должны научиться.