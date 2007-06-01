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Школа приглашает будущих первоклассников!

01 июня 2007 14:28
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Для тех, кому еще предстоит шагнуть в школьную жизнь, двери уже открыты. С 1 июня в Минске начался прием документов для зачисления детей в первый класс. Он продлится до конца лета. В школах ждут шестилеток или детей более позднего возраста. Вступительных испытаний не будет. Родителям необходимо лишь подать заявление на имя директора, предоставить копию свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку. При приеме в первый класс каждому ребенку гарантируется учебное место в школе по месту прописки или проживания.
# общество

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