Школа приглашает будущих первоклассников!

Для тех, кому еще предстоит шагнуть в школьную жизнь, двери уже открыты. С 1 июня в Минске начался прием документов для зачисления детей в первый класс. Он продлится до конца лета. В школах ждут шестилеток или детей более позднего возраста. Вступительных испытаний не будет. Родителям необходимо лишь подать заявление на имя директора, предоставить копию свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку. При приеме в первый класс каждому ребенку гарантируется учебное место в школе по месту прописки или проживания.