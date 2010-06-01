Школа почти с вековой историей до сих пор не имеет спортзала!

Одна из школ Брестского района не имеет спортзала на протяжении своей почти вековой истории.

В школе в небольшом поселке Страдечи, что под Брестом нет самого обычного спортивного зала.

Школа в деревне Страдечи — одна из лучших в районе. З00 учеников и работа в две смены. Ее оснащению могут позавидовать многие из сельских учебных учреждений. Но почти за вековую историю в школе никогда не было спортзала.

Светлана Иванец, заместитель директора по воспитательной работе средней образовательной школы деревни Страдечи:

С 1917 года спортзала у нас не было. Раньше было приспособленное помещение — один из классов. В связи с тем, что у нас ежегодно растет количество ребят, мы вынуждены были из импровизированного спортзала сделать учебный класс.

Спортивный вопрос местные власти обещают разрешить уже давно. Но пока все ограничиваться избитой фразой «Приходите завтра».

Михаил Логвинко, председатель Страдечского сельского исполкома:

Запроектировано строительство пристройки к школе, в том числе четыре классных помещения и спортзал: Начать строительство планируем в 2013 и закончить в 2014 году.

Пока в сельсовете живут большими планами на будущее, в школе приспосабливаются к дню сегодняшнему. Сначала потеснили поваров. Но в столовой челночный бег и прыжки в длину школьникам осилить оказалось не под силу.

В пасмурную погоду заниматься приходится на школьных коридорах, а в солнечную нужно пройти метров 300 до спортплощадки, пересекая оживленную трассу, что весьма небезопасно.

Родители учеников оббили не один порог местных инстанций и написали не одно письмо с просьбой о крытой площадке для занятий физкультурой. Если для детей важны мячи и скакалки, то для взрослых здоровье чад превыше всего. Теперь родители надеются, что спортивный вопрос их детей решать будут уже на другом уровне.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телеканал СТВ. Брестский район.