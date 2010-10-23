Школа олимпийского резерва в Калинковичах получила современную учебно-тренировочную базу

Залы для борцов, общефизической подготовки и игровых видов спорта — отныне у юных спортсменов появится больше возможностей, для того, чтобы стать чемпионами.

Если в Калинковичах провести опрос «Самый популярный вид спорта», то абсолютным лидером окажется греко-римская борьба. Хотя бы раз в жизни в борцовский зал заходило порядка 80% мужчин этого города. У борцов здесь более чем полувековые традиции. Леонид Мелешко помнит, в каких условиях всё начиналось.

Леонид Мелешко, ветеран спорта:

Занимались в приспособленном помещении полуподвального типа. Зимой иногда даже не топили. Приходилось три спортивных костюма надевать и заниматься. Тяга большая была.

Культ борьбы и здорового образа жизни, воспитанный в городе, до сих пор даёт стране мастеров спорта, участников олимпиад, победителей чемпионатов мира и Европы. На спорте в Калинковичах выросли и много известных людей.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сам я спортом активно занимался. Первый разряд у меня был по лёгкой атлетике и баскетболу. Правда, не борьбой. Меня дедушка как то привёл в эту школу, а мне что-то не понравилось. Я бегать больше любил, баскетбол.

Торжественного открытия школы олимпийского резерва в городе ждали с нетерпением. На новых коврах даже успели провести турнир по борьбе, правда, в арендованном помещении. В новом же зале сегодня первая тренировка.

Новая школа — это современная учебно-тренировочная база. Помимо специализированного зала для борцов со зрительскими трибунами, спорткомплекс предусматривает залы общефизической подготовки и игровых видов спорта. В новой школе также есть гостиница на 25 мест. Вместе с борцами всем этим будут пользоваться воспитанники отделений лёгкой атлетики и велоспорта.

Кроме того, заниматься в школе будут и гребцы. Современную гребную базу им построили чуть раньше — в 2007. Ведь именно на этой воде свои первые успехи делал олимпийский чемпион Роман Петрушенко.

С учётом реконструированного городского стадиона, спортивную базу Калинковичей можно было бы считать идеальной для 40-тысячного городка. Однако, любовь к спорту здесь поистине безмерна и останавливаться на достигнутом никто не собирается.

Александр Алисейко, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Калинковичского райисполкома:

Я считаю, что нам нужно развиваться. В планах заполучить ледовую арену на 500 человек со стандартной хоккейной площадкой и футбольное поле с искусственным покрытием. Но это пока планы.

Стать на коньки здесь планируют уже в 2013 году. Кстати, к тому времени в полку калинковичских олимпийцев может прибавиться. В кандидатах на поездку в олимпийский Лондон сейчас ходят два воспитанника калинковичской школы борьбы.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.